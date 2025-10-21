錦鯉の長谷川雅紀（54）が20日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。仕事で面倒な事を明かした。

今回は番組内でゲーム大会が行われ、あの、「オズワルド」伊藤俊介（36）、ベッキー（41）、「JO1」金城碧海（25）と「といえばポーカー」に挑戦。お題に対し思い付いた答えを書き、同じ回答がいくつあるかによってポイントが貰えるゲームを行った。そして「タレントの仕事で面倒な事といえば？」というお題が出された。

すると長谷川は「ドッキリだとわかってるのに知らないフリ」と回答。一同大笑いし「ツライって」「最悪だわ」「あんただけはそれ言わないで！！」「問題発言！！」などツッコミが続出。あのが「そういう事あんの？」と質問すると、長谷川は「たまに雑なドッキリありますよね？」と発言した。ベッキーは「ないでしょ？ 想像でしょ？」と否定したが、伊藤は「あるけども…」と明かした。

そして、長谷川は他の4人の回答を見て「1つずつ、すっげぇ、うなずけた！！」とコメント。それぞれ回答は伊藤「アンケート」、ベッキー「番組用TiKTok」、あの「楽屋あいさつ」、金城「リハーサル」だった。あのの「楽屋あいさつ」との回答には伊藤が「これをあのちゃんやってるとこ俺あんま見たこともない！！」と指摘した。