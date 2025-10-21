22ºÐ½÷Í¥¡¢Âç³ØÎ±Ç¯¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¼Â²È¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¶Ë¿É¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó´°¿©¤ËÉ¬»à¡¡
½÷Í¥¹ñËÜÍü¼Ó¡Ê22¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡Ê·îÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ë¿É¥¨¥Ó¥Á¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î´°¿©¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³ØÎ±Ç¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿Ê¤á¤¿¹ñËÜ¡£¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤ËÀä¶«¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Öº£¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È80Ã±°ÌÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎ±Ç¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö¥ª¥ì¡¢Âç³Ø¤Ë7Ç¯ÄÌ¤Ã¤ÆÃæÂà¤·¤¿¤«¤é¡£¼Â²È¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¹ñËÜ¤Ï¡Ö¼Â²È½Ð¶Ø¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¼Â²È¡¢»ä¤â½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ê¤²¤¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢3Ê¬¤Î2¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£