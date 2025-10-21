第１０４代首相に選出された自民党の高市早苗総裁は２１日、新閣僚を発表した。新官房長官の木原稔氏が記者会見で閣僚名簿を読み上げた。総裁選で高市氏と決選投票を争った小泉進次郎氏が防衛相となった。片山さつき氏が財務相など女性は２人。初入閣は１０人で、連立を組む日本維新の会は閣外協力で、全員が自民党の議員となった。

▽総務相 林芳正氏（６４）

▽法相 平口洋氏（７７）

▽外相 茂木敏充氏（７０）

▽財務相 片山さつき氏（６６）

▽文部科学相 松本洋平氏（５２）

▽厚生労働相 上野賢一郎氏（６０）

▽農相 鈴木憲和氏（４３）

▽経済産業相 赤沢亮正氏（６４）

▽国土交通相 金子恭之氏（６４）

▽環境相 石原宏高氏（６１）

▽防衛相 小泉進次郎氏（４４）

▽官房長官 木原稔氏（５６）

▽デジタル相 松本尚氏（６３）

▽復興相 牧野京夫氏（６６）

▽国家公安委員長 赤間二郎氏（５７）

▽経済安全保障担当相 小野田紀美氏（４２）

▽地方創生担当相 黄川田仁志氏（５５）

▽経済財政担当相 城内実氏（６０）

▽官房副長官 尾崎正直氏（５８）、佐藤啓氏（４６）