¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûºå¿À£Ï£Â¡¦ÇþÁÒÍÎ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëº´ÌîÆüÂç¤¬Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÅö³Î¡¡Ãæ£±Æü¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÎëÌÚÍÅê¼ê¤¬£¸²ó£°Éõ¤Î¹¥Åê
¢¡½©µ¨´ØÅìÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡º´ÌîÆüÂç£·£Ø¡½£°½ÙÂæ¹ÃÉÜ¡á£¸²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ê£²£±Æü¡¦»³Æü£Ù£Â£Ó¡Ë
¡¡Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹ÍºàÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ò·Þ¤¨¡¢º´ÌîÆüÂç¡ÊÆÊÌÚ£±°Ì¡Ë¤¬½ÙÂæ¹ÃÉÜ¡Ê»³Íü£³°Ì¡Ë¤Ë£¸²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤Æ£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¡££²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÅö³Î¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÃæ±û³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ£²°Ì¡ËÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â£¹²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÎëÌÚÍÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Ãæ£±Æü¤ÇÀèÈ¯¡££¸²ó£¶°ÂÂÇ¤Ç½ÙÂæ¹ÃÉÜÂÇÀþ¤ò£°Éõ¤·¡ÖÁ°¤Î»î¹ç¤ÏÌî¼ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡£¼«Ê¬¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤è¤êÆ±¹»¤ÎÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÇþÁÒÍÎ°ì»á¤Ïºå¿À£Ï£Â¡£Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¡ÊÊó¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¡Ê¤Î¤³¤È¡Ë¤ÏÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£