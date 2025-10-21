「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）のオフショットが反響を呼んでいる。

雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」が行う一般応募型の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン２０２５」に選出された梶原。２１日までにインスタグラムで「皆様たくさんのお祝いメッセージ本当にありがとうございます 一つひとつの言葉があたたかくて､読むたびに力をもらえましたし､改めてみなさんに支えていただいていることを強く感じました」と感謝を述べた。

「これからも皆さんへの想いを力に変えて､前に進んでいけるよう頑張ります 本当にありがとうございます」と続け、オフショットをアップ。ふわふわのトップスにチュールのミニスカート、ロングブーツを合わせたオールホワイトコーデになっている。

この投稿にファンからは「ほんとにおめでとうございます これからも応援させていただきます」「かんちゃん可愛すぎる」「かんちゃん白めっちゃ似合うよねお姫様みたい」「足が長すぎる！」「どんどん綺麗になってく」などのコメントがあがっている。