「ジェンダー平等を含む、より良い社会が実現することを願っています」

社会課題の解決に貢献したとして表彰された少女らを前に、こう挨拶された佳子さま。10月19日、東京都渋谷区で、ガールスカウト日本連盟が主催する「ガールズメッセ2025」に参加された。

この日、佳子さまは白地に黒のドットワンピースをお召しに。赤いアクセサリーやバッグ、パンプスで差し色も加えられていた。

「今年の夏以降、佳子さまはかなり頻繁にドットワンピースをお召しになっているように思われます。6月のブラジルご訪問に始まり、7月の静岡県ご訪問、8月の大阪・関西万博ご視察、9月の世界陸上ご観戦、そして今回。計5回、月1回の頻度でお召しになっています。もはや佳子さまの“制服”になりつつあるのではないでしょうか。

ドットワンピースをお召しになるとき、佳子さまは必ずと言ってよいほど赤を差し色にされています。また、どれも白地のため、同じお召し物に見えますが、よく見ると3種類あるようです。今回佳子さまがお召しになっていたのは『PINKY＆DIANNE（ピンキー＆ダイアン）』というブランドのもので、価格は49500円です」（ファッションライター）

X上では、佳子さまの5度目のドットワンピースに、歓喜の声が寄せられている。

《普通の人では着こなせないと思います。 ちょっと尋常ではないモデルさんですね》

《素敵ですね。 赤いパンプスとイヤリングが差し色になっていて、本当におしゃれ》

《今年は水玉がマイブームなのかな佳子様》

《佳子様！！ 水玉ワンピースがお好み？ 赤色もお好みかしら？ よくお見かけ致しますが、、？》