¾ÃÈñÀÇ¡¦¥³¥á¹âÆ¡¦´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¡Ê¡²¬¤ÇÊ¹¤¤¤¿¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÃíÊ¸
21Æü¤Ë³«²ñ¤·¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
21Æü¸á¸å¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¹¤Î¿Í
¡Ö½÷À¤À¤«¤é¾å¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¡Ö½÷ÀÌÜÀþ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂè1»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹â¤À¤ÈÂè2»Ò°Ê¹ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¡×
¡ÖÏ¢Î©¤â¹ç¤ï¤»¤Æº£²óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£µÄ°÷Äê¿ô¤¬Âç¤¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ï¤½¤³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Öµ¤¼è¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¯¼£¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷Ê¿Åù¡¢¶¦Æ±»²²è¡¢Ê¡»ã¤Î½¼¼Â¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¾ò·ï¤È¤·¤¿¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤ÎÅÄ¸ý¸ãÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô¤Ç2¤Ä¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NPOË¡¿Í¤¤¤ë¤«¡¦ÅÄ¸ý¸ãÏºÍý»öÄ¹
¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½õ¤«¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£Á´Á³¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ìÊý¡¢²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥³¥á¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡£Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¢¾¾粼¼£µ×¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë´¢¤ê¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ð¤ò¡¢µ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É´¾Ð²°¡¦¾¾粼¼£µ×¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¤³¤È¤·¤Î½ÐÍè¤Ï¡ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
»ñºà¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤ÇÀ¸»º¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Â¤¤¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÇÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬Çã¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë¡×ÇÀ¶È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÇÀ²È¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤²Á³Ê¡×¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾粼¤µ¤ó
¡ÖÇÀ²È¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò²ó¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÇÀ²È¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢ÇÀ²È¤âµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢À¯ÉÜ¤âµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡¢¹ñ¤ÎÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µ¡³£À½Â¤¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¿·ÁíÍý¤Î¡Ö´ØÀÇ¸ò¾Ä¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥¥ã¥Ë¥³¥à¡×¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥Ë¥³¥à¡¦Êñ¹ÔÎÉ¸÷¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î²ÙÈ¢¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ëµ¡³£¤Ç¤¹¡£¡×
»º¶ÈÍÑµ¡³£¤òÇ¯´Ö2000Âæ¤Û¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï50¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·5·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Ç¤ª¤è¤½1²¯2000Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¸ò¾Ä¤·¡¢´ØÀÇ¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Êñ¹Ô¼ÒÄ¹
¡Ö¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐÅù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À½é¤ÎÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î²ò·è¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£