静岡･伊東市の田久保市長は31日の市議会臨時会について予定通り行うと説明。この臨時会で不信任決議が可決されれば失職となります。



31日予定の市議会の臨時会で不信任決議が提出される見込みの田久保市長。21日、登庁の際は…。



（記者）

「市長おはようございます。市長確認なんですけども、31日の臨時会は開かれるでよろしいですよね？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「あの決裁はおろしまして。31日の臨時会は開かれます。災害復興の予算が入っていますので、1日も早く成立するようにと努力しております」





19日の市議選では田久保市政継続の是非が最大の争点となりました。当選した議員20人の事前アンケートの回答では、不信任決議案に賛成の議員は19人、反対は1人。田久保市長の失職は不可避な状態となっています。そんな中、21日、静岡市の難波市長が定例会見で「大義が無い解散だった」と田久保市長を批判しました。（静岡市 難波市長）「伊東の場合（解散）は法律の規定に基づいたものではあります。運用という面を考えた場合には、どう考えても適切な運用、つまり大義が無い解散だと思いますので、そういったことを堂々とおやりになる方がいらっしゃるという事を前提に、これからいろいろな制度を考えていかないといけないのではないか…」その田久保市長。20日、単独インタビューに応じ、今後の考えを語りました。（伊東市 田久保 真紀 市長）Q.再び不信任決議案がだされて、可決された場合の考えは？「自分がでたいというよりも、“皆さんにどう思ってもらうかが大事”。もう一回チャレンジしろという声があればそれは考えていきたい」Q.現状、事前に不信任決議は賛成と答えた方達が多数を占めているという状況に関してはどう感じるか？「議員の評決に関して、あまり先に、こう決め込んだ形で入っていくっていうのは、実はあまり賛成ではないんですね。やはり態度を、こう、きっちり中立に保って見ていくという人がいてもいいんじゃないかなっていう風に思いますし」田久保市長は、31日に予定が組まれている市議会の臨時会で不信任決議が提出され可決されれば即時、失職に。50日以内に市長選が行われる予定になっていて、12月の中旬には次の市長が決まります。ただ、議会を招集するのは、あくまで田久保市長です。仮に10月31日に設定されている臨時会の日程を1日でも先延ばして11月にずれ込むと、実は冬のボーナスの一部148万円が入ります。（伊東市 田久保 真紀 市長）Q.ご自身で市長の職を辞するというお考えはあるんでしょうか?「なんかいろいろなご意見をいただいたり、いろいろなアドバイスいただくんですけれども、今回、実は31日に、もう、臨時会開くっていうのは決定をしてるんですね。それは、なぜかっていうと、台風15号の被害で私たちの市も被害を受けておりますので、その分の復興予算ですとか査定をするための費用っていうのは、もう、1日も早く出さなきゃいけないと。それが最優先ということになりますので、私の辞職ですとか不信任にそこは影響されるってことはありません」9月の台風被害の復興を早急に進めるためにも、先延ばしにすることは考えていないと強調しました。また、引き続き公務にあたり、あさって23日には、静岡･愛知･岐阜･三重の東海4県の自治体の市長･町長が集まる東海市長会などに出席するため、岐阜に宿泊で出張する予定です。現実味を帯びてきた市長選。これまでに、前市議の杉本憲也さん会社員の黒坪則之氏。スポーツインストラクターの石島明美氏。宿泊飲食業の岩渕寛二氏の４人が出馬の意向を固めているほか、小野達也前市長も、20日に取材した際に出馬への意欲を見せていました。では、田久保市長は？（伊東市 田久保 真紀 市長）Q.市長選があった場合ズバリ、出馬するか？「繰り返しになるが、皆さんの声を聞いて、『やはり、お前もう一回やれ』って声があれば、そのときに決断させていただく。声がなかったら。私はもう、全くそういうつもりはございません。といいますのは、やはり期待されるからこそ出るのであって、自分がやりたいという気持ちで出るものと私はちょっと違うと思ってますんで」混乱が続く伊東市政。その行方が注目されます。