欧州株 堅調に取引を開始、米株先物は小安い
東京時間17:08現在
英ＦＴＳＥ100 9434.97（+31.40 +0.34%）
独ＤＡＸ 24280.80（+22.00 +0.09%）
仏ＣＡＣ40 8224.55（+18.48 +0.23%）
スイスＳＭＩ 12611.12（-23.90 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:08現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46851.00（-62.00 -0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6767.75（-6.00 -0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25277.50（-27.75 -0.11%）
