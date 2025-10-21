欧州株　堅調に取引を開始、米株先物は小安い
東京時間17:08現在
英ＦＴＳＥ100　 9434.97（+31.40　+0.34%）
独ＤＡＸ　　24280.80（+22.00　+0.09%）
仏ＣＡＣ40　 8224.55（+18.48　+0.23%）
スイスＳＭＩ　 12611.12（-23.90　-0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:08現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46851.00（-62.00　-0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6767.75（-6.00　-0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25277.50（-27.75　-0.11%）