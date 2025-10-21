通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．２％、低下は一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.22 5.54 6.44 6.39
1MO 9.04 6.20 7.38 6.76
3MO 9.04 6.42 7.70 7.13
6MO 9.23 6.70 8.15 7.35
9MO 9.32 6.90 8.44 7.55
1YR 9.36 7.06 8.64 7.70
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.06 8.03 7.30
1MO 8.03 8.76 7.51
3MO 8.50 8.72 7.48
6MO 8.90 9.06 7.66
9MO 9.16 9.32 7.79
1YR 9.35 9.49 7.91
東京時間16:31現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は８．２％付近での推移。東京午前の７．８％からは上昇しており、このところの低下傾向は一服している。高市首相の誕生を受けて、再び円安の動きが広がっており、オプション市場における円プット需要がやや喚起されているもよう。
