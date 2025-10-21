そうやればよかったのか…料理の悩みをプロが解決！あなたの料理がみるみる上達するレシピ本「DAIGOも台所」
雑誌『DAIGOも台所 2024年12月号』（10月16日発売）が絶賛発売中です。気になる最新12月号の内容を一挙にご紹介！
第１特集は──
プロがアナタの悩みをズバッと解決！「料理のＱ＆Ａ」
辻調の先生に聞きたい「30」のお悩み©ABCテレビ
普段、料理をしているなかで出てくる疑問や悩みを辻調理師専門学校の先生方がズバッと解決！ 料理の「基本のき」から、もっとおいしく作るコツまで、料理に関するあれこれを先生方がわかりやすく教えてくれます。お悩みに応えるレシピも掲載しているので、ぜひ作ってみてください。
第２特集は──
YouTube登録者数165万人超え、
旬な食材も楽しめて、カンタンにつくれちゃう！
ゆかり先生のステキなお菓子づくり©ABCテレビ
YouTubeで簡単レシピを配信する大人気の料理研究家・ゆかりさんが秋冬に向けたお菓子づくりを教えてくれました。手間がかかるお菓子も最小限の材料で、工程を少なく！ ゆかりさんのテクニックで「おうちお菓子」を楽しみましょう!
■ハチミツりんごケーキ ■簡単アップルパイ ■さつまいも餅 など
ほかにも人気料理家・もあいかすみさんに教えてもらった“お手軽ごちそう”や島本美由紀先生の“野菜の保存術”、番組に登場する先生たちの素顔にせまる“もしもの質問 10問10答”など、内容もりだくさんです。ぜひお近くの書店で、手に取ってみてください。
雑誌『DAIGOも台所』
料理番組「DAIGOも台所」(毎週月曜～金曜午後1時30分～／ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット)の公式レシピ本です。最新号『DAIGOも台所12月号』（偶数月16日発売）が絶賛発売中。番組で紹介された毎日の献立の悩みを解決するための40のレシピはもちろん、毎号「火を使わないレンジレシピ」「時短レシピ」「季節のレシピ」など、バラエティ豊かな特集が掲載されています！
■書誌情報
『DAIGOも台所 2025年12月号』
【著者】ABCテレビ、辻調理師専門学校、山本ゆり
【価格】990円（本体900円＋税）
【発売日】2025年10月16日(木)
【発行】ABCアーク
【ページ数】116ページ
※全国の書店、スーパー、ネット書店、電子書店で発売。