【週刊FLASH 11月4日号】 10月21日発売 価格：700円

「週刊FLASH」11月4日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

【拡大画像へ】

光文社は、「週刊FLASH」の11月4日号を10月21日に発売した。価格は700円。

表紙と巻頭グラビアは、乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織さん。撮影の様子を収録したDVDが付録に付いてくる。

トップレースクイーン・名取くるみさんは納車したばかりの愛車フェアレディZと共に登場。撮影の様子は付録のDVDに収録されている。YouTubeのチャンネル登録者数50万人突破の鈴木優香さんはシャワーシーンをはじめとする5ページのグラビアを披露。

蓬莱舞さんさんは10代最後の姿をグラビアで披露。撮影の様子は付録DVDに収録されている。「美少女図鑑AWARD2023」で特別賞3冠を獲得し、年々グラビア界で存在感を増す白濱美兎さんは、19歳になったばかりの変幻自在の表現力を魅せている。

「ゴッドタン」（テレビ東京）出演で話題を呼び、バラエティを中心に活躍するたけうちほのかさんは「FLASH」に初登場。「グッド！ モーニング」（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めたお茶の間の人気者今井春花さんは、最新デジタル写真集から厳選カットを掲載。

【相楽伊織さん】

相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

FLASHデジタル写真集「相楽伊織 交わる体温」。相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

FLASHデジタル写真集「相楽伊織 君がいるから僕がいる」。相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

【名取くるみさん】

名取くるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「Drive My desire」。名取くるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【鈴木優香さん】

鈴木優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

FLASHデジタル写真集「鈴木優香 抱きしめたくなる瞬間」は10月28日発売。鈴木優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASH デジタル写真集「蓬莱舞 無防備なまなざし」は10月28日発売。蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集 白濱美兎「僕らが友達だった頃」。白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集 白濱美兎「何度でもここに来よう」。白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

たけうちほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤城貴則

FLASHデジタル写真集「ICHIRINSOU」。たけうちほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤城貴則

今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

FLASHデジタル写真集「夏色のおもいで」。今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto