千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

10月19日（日）の同番組では、「今山添が危ない！心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」が放送された。

今回は、多額の借金を重ね、“心が無くなる病”＝「心無病」にかかってしまった相席スタート・山添寛を救うための緊急企画を実施。

スタジオには、山添を知り尽くす相方の山粼ケイ、さらば青春の光・森田哲矢、ダイタク、ミキ・亜生が集結。芸人たちの証言から山添の本性が次々とあぶり出される展開となった。

ダイタク・吉本大が同期芸人に聞いたエピソードから「山添の中に、もう一人の山添がいる」説が浮上すると、「僕より権力を持っています」「お金を借りてこいって言っているのは“あいつ”です」と、“もう一人の自分”を肯定し、被害者のような表情を浮かべた山添。

これには山粼が「ずるくないですか？」と、森田も「このムーブが一番怖い」「お前があいつで、あいつがお前や！」と声を荒げる事態となった。

さらに、山添に「サイ一頭分」「個人でボウリングのレーンを作るときに2レーン作れる額」の金額を貸していると明かした森田。

あるとき山添から「ちょっと相談があるんです」と連絡が来た時点で金の話だと察して、「100万でええか？」と男気を見せたところ、山添から「150は？」と返ってきたと明かす。

「グッと堪えて『150って言ってくるってことは200やな？』って」と返して再び男気を見せた森田だが、山添からは驚きの返事が来たと語った。

そんな山添の所業を、森田は「“心無”の奴しか無理」と断言し、スタジオゲストとして出演したゆうちゃみ、ゆい小池も「ほぼ詐欺」「関わりたくない」とドン引きしていた。