早くも今季2度目の体制変更…N・フォレスト新監督はダイチ氏! クラブOB参謀陣と35年ぶり古巣帰還
ノッティンガム・フォレストは21日、ショーン・ダイチ氏(54)が新監督に就任したと発表した。ダイチ氏はノッティンガム・フォレストの育成組織出身で、1989年にトップチームと契約した元DF。トップチームの出場機会はないまま90年にクラブを離れており、35年ぶりに監督として古巣帰還を果たした。
昨季のプレミアリーグで7位躍進を果たしたノッティンガム・フォレストは今季、開幕3試合を1勝1分1敗で終えた後に23年12月から率いていたヌーノ・エスピリト・サント元監督を解任。元横浜FM指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏を後任に据えたが、2勝7分で迎えた前節チェルシー戦(●0-3)直後にわずか39日間で解任し、早くも2度目の監督交代を決断していた。
ダイチ監督は2011〜12年にワトフォード、12〜22年にバーンリー、23〜25年にエバートンを率いた経験豊富な監督。今年1月にエバートンを解任されて以降はフリーだった。
コーチにはこれまでも右腕を務めたイアン・ウォーン氏が就任。またエバートン時代を共にしたスティーブ・ストーン氏も同じく入閣した。いずれもノッティンガム・フォレストで公式戦200試合を越える豊富な選手経験を持っており、クラブに縁の深い参謀陣となっている。
昨季のプレミアリーグで7位躍進を果たしたノッティンガム・フォレストは今季、開幕3試合を1勝1分1敗で終えた後に23年12月から率いていたヌーノ・エスピリト・サント元監督を解任。元横浜FM指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏を後任に据えたが、2勝7分で迎えた前節チェルシー戦(●0-3)直後にわずか39日間で解任し、早くも2度目の監督交代を決断していた。
コーチにはこれまでも右腕を務めたイアン・ウォーン氏が就任。またエバートン時代を共にしたスティーブ・ストーン氏も同じく入閣した。いずれもノッティンガム・フォレストで公式戦200試合を越える豊富な選手経験を持っており、クラブに縁の深い参謀陣となっている。