U-20W杯はゴールキックに大きな変化…FP→GKのショートパスが大幅増、クロス攻撃・CK守備のトレンドも明らかに
国際サッカー連盟(FIFA)テクニカルスタディグループの調査によると、9月下旬から今月中旬にかけてチリで開催されていたU-20ワールドカップでは、ゴールキックに大きな変化が起きていたことが分かった。
19日に行われた記者会見では元スイス代表GKで、現在FIFAでシニアフットボールエキスパートを務めるパスカル・ツベルビューラー氏が登壇し、ゴールキックのトレンドを紹介。2年前の前回アルゼンチン大会と比較し、ショートパスで始まるゴールキックが13%増加していたことを明かした。
さらにショートパスで始まるゴールキックのうち18%は、CBなどのフィールドプレーヤーがペナルティエリア内に入ってゴールキックを短く蹴り、これをGKが受けるという形で始まっていたとのこと。この形は前回大会の2%から大きく増加していた。
またフィールドプレーヤーからゴールキックを受け取ったGKは、46%が32m以上のロングフィードを蹴っており、38%が15m〜32mのミドルレンジパスを選択。再びショートパスを出したケースは16%程度にとどまった。CBが相手FWを引き付けて相手のスペースを空けさせ、セカンドボールで優位に立つことを前提にトレンドの変化が起きているようだ。
ツベルビューラー氏は「現代のサッカーではGKがプレーを開始する際により大きな影響力を持つようになったことを示している。彼らはショートパスを出すのか、ミドルレンジのボールを出すか、それともロングキックを出すかを決めることができるのだ」と分析している。
その他、ポーランド代表の育成年代を長らく担当し、現在テクニカルスタディグループメンバーのマルチン・ドルナ氏はクロスボールのトレンドを紹介。前回大会と比較してクロスボールの本数は大会通算で200本弱減ったが、よりゴールに近い位置からのクロスや、グラウンダーでのクロスの割合が増えたと伝えた。一方、クロスからのゴール数は22から32に増えており、クロス攻撃の効果自体は増しているようだ。
また地元チリでテクニカルスタディグループメンバーを務めるマルセロ・ハラ氏は相手CKに対する守備のトレンドを紹介。ゾーンディフェンスが採用されたケースが全体の45%を占め、前回の30%から大幅に増加したという。一方、マンツーマンは28%から22%、ミックスは39%から32%に減少した。
今大会の研究結果はFIFAトレーニングセンターで順次、公開されている。
19日に行われた記者会見では元スイス代表GKで、現在FIFAでシニアフットボールエキスパートを務めるパスカル・ツベルビューラー氏が登壇し、ゴールキックのトレンドを紹介。2年前の前回アルゼンチン大会と比較し、ショートパスで始まるゴールキックが13%増加していたことを明かした。
またフィールドプレーヤーからゴールキックを受け取ったGKは、46%が32m以上のロングフィードを蹴っており、38%が15m〜32mのミドルレンジパスを選択。再びショートパスを出したケースは16%程度にとどまった。CBが相手FWを引き付けて相手のスペースを空けさせ、セカンドボールで優位に立つことを前提にトレンドの変化が起きているようだ。
ツベルビューラー氏は「現代のサッカーではGKがプレーを開始する際により大きな影響力を持つようになったことを示している。彼らはショートパスを出すのか、ミドルレンジのボールを出すか、それともロングキックを出すかを決めることができるのだ」と分析している。
その他、ポーランド代表の育成年代を長らく担当し、現在テクニカルスタディグループメンバーのマルチン・ドルナ氏はクロスボールのトレンドを紹介。前回大会と比較してクロスボールの本数は大会通算で200本弱減ったが、よりゴールに近い位置からのクロスや、グラウンダーでのクロスの割合が増えたと伝えた。一方、クロスからのゴール数は22から32に増えており、クロス攻撃の効果自体は増しているようだ。
また地元チリでテクニカルスタディグループメンバーを務めるマルセロ・ハラ氏は相手CKに対する守備のトレンドを紹介。ゾーンディフェンスが採用されたケースが全体の45%を占め、前回の30%から大幅に増加したという。一方、マンツーマンは28%から22%、ミックスは39%から32%に減少した。
今大会の研究結果はFIFAトレーニングセンターで順次、公開されている。