韓国の俳優ハン・ヒョジュが自身の公式Instagramを更新し、Netflixにて配信中のドラマ『匿名の恋人たち』のオフショットを公開した。

参考：ハン・ヒョジュの美しいゴールドドレス姿 『匿名の恋人たち』小栗旬とのオフショットも

本作は、視線恐怖症を持つ“匿名のショコラティエ”のハナ（ハン・ヒョジュ）と、人に触れられない大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗旬）が出会い、お互いに心を開いていく姿を描いた物語。壮亮の友人でカウンセラーのアイリーンを中村ゆり、壮亮の友人でバーを経営している寛を赤西仁、壮亮の父を佐藤浩市、壮亮のいとこを成田凌が演じている。

ハン・ヒョジュは今まで、男女のラブストーリーを描いた『春のワルツ』や時代劇『トンイ』、また最近では特殊能力をテーマにした『ムービング』に出演するなど、ジャンルを問わず活躍してきた。『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』『太陽は動かない』と日本作品に出演した経験もあり、チョコレートの説明など長いセリフが多い本作でも、流ちょうな日本語を披露している。

公開された写真には、舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」の壁に掛けられた健二（奥田瑛二）の写真をじっと見つめる様子や、真剣にチョコレートを作る様子、さらには剣道の練習に勤しむ様子などが収められている。

本作は10月16日に配信がスタートしてから、Netflix Japanの「今日のシリーズTOP10」で連日1位を記録。最終話に日韓で大人気の俳優が特別出演していることも話題となっている。

