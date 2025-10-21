シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。

ツンデレフォトグラファー・三兎湊（みと みなと）役を、BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYA。スパダリ獣医学生・生嶋静真（いくしま しずま）役を、オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉が務める。湊の兄で生嶋翔平（HAYATO(XY)）の恋人・三兎樹役に、佐藤瑠雅が決定！

■佐藤瑠雅 コメント

三兎 樹を演じます佐藤瑠雅です。

樹は面倒見が良く、弟の湊や翔平くんをいろんな場面で支えてくれる優しいお兄ちゃんです。

ただ手を差し伸べるだけではなくその人がどう進むかを導いてくれたりする心の広い人物です。

今回演じる上で声のトーンや兄らしさを意識しました。

特に弟の湊といる時と、恋人の翔平くんといる時の表情やテンションの違いなどに注目していただけたら嬉しいです。

沢山の方に楽しんでいただけるドラマになっていると思いますので、湊と静真くんのペアはもちろん、樹と翔平くんのペアの進展も見逃さずに、ドラマ「セラピーゲーム」の放送をよろしくお願いします！

※プロフィール

2001年4月17日生まれ。千葉県出身。「仮面ライダーギーツ」（22年9月〜23年8月／テレビ朝日）にて、演技未経験から仮面ライダータイクーン/桜井景和に抜擢される。「アリスさんちの囲炉裏端」では、主人公・水瀬アリスの相手役森山晴海を、「彼のいる生活」ではW主演を務めるとともに、挿入歌「クチナシ」の作詞も担当。ダンスボーカルグループBLD（ビルド）のメンバーでもあり、アーティストとしても今後のさらなる活躍が期待される。