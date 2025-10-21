シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。

ツンデレフォトグラファー・三兎湊（みと みなと）役を、BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYA。スパダリ獣医学生・生嶋静真（いくしま しずま）役を、オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉が務める。三兎樹（佐藤瑠雅）の恋人で静真の弟・生嶋翔平役に、HAYATO（XY）が決定！

■HAYATO（XY） コメント

翔平役を演じました HAYATOです！

原作を読んだときからとても楽しみで、どうなるんだろう！どんな相手なんだろう！とワクワクしていたのですが、三兎樹役の佐藤瑠雅くんと本読みした時に声のバランスとか含めて凄くこの2人合う！！と思いテンションが上がりました！！

そして静真の弟役ということもあり、とにかく無邪気で明るい青年であり続けることを意識して撮影に挑んでおりました！

撮影期間はもうずっと楽しくて、笑顔が止まらない現場でした！

こんなにも素敵なキャストの皆様や制作の方々と作り上げたこの作品が沢山の方に届くことを祈ってます！！

※プロフィール

1999年生まれ、大阪府出身。

YOSHIKIがプロデュースする『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』から誕生したXYのメンバー。

2025年7月にミュージカル『武士の献立』醤油版の舟木安信役として出演し、活動の幅を広げている。