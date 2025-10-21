株式会社タムロンは、11月20日（木）発売の新製品「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」を対象としたモニターキャンペーンを実施する。発売前に新製品を試せるチャンスだ。

「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」は、従来の28-200mmクラスの製品よりも広角側の焦点距離を拡張。より幅広いシーンへの対応力を高めた高倍率ズームレンズ。価格は14万8,500円、ソニーEマウント用が用意される。

モニターキャンペーンでは、その「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2」を1カ月、抽選10名が体験できる。当選者は体験後、SNSや公式サイトに掲載するための写真とコメントを提出する必要がある。

募集期間

2025年10月21日（火）～11月3日（月）

当選者数

10名

当選発表

2025年11月6日（木）

モニター体験期間

2025年11月22日（土）～12月21日（日）

応募方法

公式ページより申し込み