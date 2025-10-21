万博「北欧パビリオンの味が帰ってくる！」食べられる店が公開 11・1よりシナモンロールやセムラ、クッキーなど
大阪・関西万博の北欧パビリオンのパンやクッキーなどは、株式会社ノースオブジェクトが運営する、大阪府大東市の“普段暮らしのエンターテイメントパーク”「Keitto」（ケイット）が提供していた。同社は21日、11月1日より順次「Keitto」各店舗で北欧館のメニューを発売すると発表した。
【写真】万博・北欧館の味が再び…FIKAセット、シナモンロール、セムラ、クッキー缶
「北欧パビリオンの味が帰ってくる！」とし、「北欧パビリオンでも大人気を博した、シナモンロールやセムラ、クッキーなどのメニューを、Keittoならではのスタイルで気軽に味わえます。大阪・関西万博で感じた北欧のあたたかいひとときを、Keittoでふたたびお楽しみください」と呼びかけた。
販売店舗：morinekiエリア内 Keitto Ruokala、Keitto Leipa、Keitto Asua
（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）
「FIKAセット」
北欧の伝統菓子「セムラ」を楽しむ、FIKA（フィーカ）タイムにぴったりのデザートセット。カルダモンが香るふんわりとしたパンに、濃厚なアーモンドペーストとたっぷりのホイップクリームをサンドした、スウェーデンの伝統スイーツ、セムラ。そのセムラに、アイスクリーム・クッキー・ドリンクが付いた贅沢なデザートセットを用意。
※FIKA（フィーカ）：仕事の合間や友人との時間にコーヒーと甘いお菓子を囲んで、ゆったり語らう時間。
販売期間：11月1日（土）〜
価格：1000円
販売店舗：Keitto Ruokala
※セムラは、Keitto Ruokala、Keitto Leipaで販売するが、北欧パビリオンで販売していたものはKeitto Ruokalaのセムラ。
「シナモンロール」「セムラ」
北欧のFIKAタイムに欠かせない、定番スイーツ「シナモンロール」と「セムラ」。
シナモンロールは、北欧パビリオンのシェフ直伝のレシピをもとに、バターを折り込んだリッチな生地にシナモンとカルダモンを加えた、香り高い味わいに仕上げました。セムラは、香り豊かなカルダモンパンに、濃厚なアーモンドペーストとふんわりホイップを贅沢にサンド。
販売期間：11月1日（土）〜
価格：シナモンロール：355円、セムラ：395円
販売店舗：Keitto Leipa
「NORDIC COOKIES」
大阪・関西万博でも人気を集めた、Keitto手づくり工房の「北欧クッキー缶」。
フィンランド、スウェーデン、ノルウェーの伝統レシピで焼き上げた、5種類の北欧クッキーを詰め合わせた。それぞれ異なる食感や香りが楽しめ、コーヒーとともに過ごすFIKAタイムにぴったり。※数量限定
販売期間：11月5日（水）〜
価格：3000円
販売店舗：Keitto Asua
