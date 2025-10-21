[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇72銘柄・下落89銘柄（東証終値比）
10月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは176銘柄。東証終値比で上昇は72銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は39銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは17銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4418> ＪＤＳＣ 1592 +211（ +15.3%）
2位 <3134> Ｈａｍｅｅ 1378 +112（ +8.8%）
3位 <8105> 堀田丸正 587 +43（ +7.9%）
4位 <2388> ウェッジＨＤ 73.8 +4.8（ +7.0%）
5位 <4499> スピー 3070 +150（ +5.1%）
6位 <6190> フェニクスＢ 703 +25（ +3.7%）
7位 <168A> イタミアート 1580 +53（ +3.5%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 23.7 +0.7（ +3.0%）
9位 <3690> イルグルム 617 +17（ +2.8%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 42.1 +1.1（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6630> ヤーマン 640 -140（ -17.9%）
2位 <3553> 共和レ 723.1 -148.9（ -17.1%）
3位 <7265> エイケン工業 3360 -540（ -13.8%）
4位 <1543> 純パラ信託 60000 -6640（ -10.0%）
5位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
6位 <1542> 純銀信託 22350 -1170（ -5.0%）
7位 <5891> 魁力屋 1755 -71（ -3.9%）
8位 <9353> 桜島埠 3436 -139（ -3.9%）
9位 <1850> 南海辰村 537.9 -18.1（ -3.3%）
10位 <1541> 純プラ信託 8200 -250（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1801> 大成建 10899 +234（ +2.2%）
2位 <1812> 鹿島 4646.4 +26.4（ +0.6%）
3位 <4005> 住友化 463.6 +2.2（ +0.5%）
4位 <6723> ルネサス 2005 +9.5（ +0.5%）
5位 <4503> アステラス 1629.7 +7.7（ +0.5%）
6位 <4061> デンカ 2285.7 +10.7（ +0.5%）
7位 <6702> 富士通 3789 +17（ +0.5%）
8位 <7011> 三菱重 4285 +17（ +0.4%）
9位 <6506> 安川電 4362 +10（ +0.2%）
10位 <3861> 王子ＨＤ 795 +1.8（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8411> みずほＦＧ 4876 -27（ -0.6%）
2位 <9984> ＳＢＧ 24790 -130（ -0.5%）
3位 <9022> ＪＲ東海 4191 -18（ -0.4%）
4位 <6857> アドテスト 17330 -70（ -0.4%）
5位 <6594> ニデック 2570 -10.0（ -0.4%）
6位 <8591> オリックス 3822 -14（ -0.4%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2830 -10.0（ -0.4%）
8位 <7272> ヤマハ発 1108 -3.0（ -0.3%）
9位 <4063> 信越化 4910 -13（ -0.3%）
10位 <9107> 川崎汽 2117.5 -5.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
