　10月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは176銘柄。東証終値比で上昇は72銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は39銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは17銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　 1592　　+211（ +15.3%）
2位 <3134>　Ｈａｍｅｅ　　　　 1378　　+112（　+8.8%）
3位 <8105>　堀田丸正　　　　　　587　　 +43（　+7.9%）
4位 <2388>　ウェッジＨＤ　　　 73.8　　+4.8（　+7.0%）
5位 <4499>　スピー　　　　　　 3070　　+150（　+5.1%）
6位 <6190>　フェニクスＢ　　　　703　　 +25（　+3.7%）
7位 <168A>　イタミアート　　　 1580　　 +53（　+3.5%）
8位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 23.7　　+0.7（　+3.0%）
9位 <3690>　イルグルム　　　　　617　　 +17（　+2.8%）
10位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 42.1　　+1.1（　+2.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6630>　ヤーマン　　　　　　640　　-140（ -17.9%）
2位 <3553>　共和レ　　　　　　723.1　-148.9（ -17.1%）
3位 <7265>　エイケン工業　　　 3360　　-540（ -13.8%）
4位 <1543>　純パラ信託　　　　60000　 -6640（ -10.0%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
6位 <1542>　純銀信託　　　　　22350　 -1170（　-5.0%）
7位 <5891>　魁力屋　　　　　　 1755　　 -71（　-3.9%）
8位 <9353>　桜島埠　　　　　　 3436　　-139（　-3.9%）
9位 <1850>　南海辰村　　　　　537.9　 -18.1（　-3.3%）
10位 <1541>　純プラ信託　　　　 8200　　-250（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1801>　大成建　　　　　　10899　　+234（　+2.2%）
2位 <1812>　鹿島　　　　　　 4646.4　 +26.4（　+0.6%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　463.6　　+2.2（　+0.5%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　　 2005　　+9.5（　+0.5%）
5位 <4503>　アステラス　　　 1629.7　　+7.7（　+0.5%）
6位 <4061>　デンカ　　　　　 2285.7　 +10.7（　+0.5%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 3789　　 +17（　+0.5%）
8位 <7011>　三菱重　　　　　　 4285　　 +17（　+0.4%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 4362　　 +10（　+0.2%）
10位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　795　　+1.8（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 4876　　 -27（　-0.6%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　24790　　-130（　-0.5%）
3位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 4191　　 -18（　-0.4%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　17330　　 -70（　-0.4%）
5位 <6594>　ニデック　　　　　 2570　 -10.0（　-0.4%）
6位 <8591>　オリックス　　　　 3822　　 -14（　-0.4%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2830　 -10.0（　-0.4%）
8位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1108　　-3.0（　-0.3%）
9位 <4063>　信越化　　　　　　 4910　　 -13（　-0.3%）
10位 <9107>　川崎汽　　　　　 2117.5　　-5.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース