女子プロレス・スターライト・キッド、デビュー10周年記念大会〜キッちゃんファミリー危機一髪！？」が20日、新宿FACEで行われた。

メインではスターダムのワンダー・オブ・スターダム王者、スターライト・キッドがドラゴン・キッド、エル・デスペラードと組んで鷹木信悟、葛西純、井上京子組と6人タッグで激突。途中では連係で見せ場をつくるも、鷹木信悟のデスバレーボム、葛西純のパールハーバー・スプラッシュ、続けて井上京子のパワーボムと必殺技3連発に24分0秒、エビ固めで記念大会の主役が敗れた。

マイクを持ったSキッドは「最後フルコース食らってボロボロなんですけど、全席完売でこんなにたくさんのご来場、本当にありがとうございます。私って物事が続かないタイプ。こうしてプロレスを10年間続けられてるって、私にとって本当に凄いこと。幸せですよ。フルコースいただけるなんて。負けてうれしいって思うことって少ないですけど、今日はその1つに入ります」とあいさつ。466人満員のファンからは大歓声が巻き起こった。

大会後、「数年前は私が10周年興行をやるなんて考えられなかった。それでも、ここまで応援してきてくださった皆さんのおかげでここまで来られました。ここからも、まだまだ成長してワンダー王者として私が団体を引っ張っていく」と決意を新た。

次の目標は11月3日の大田区総合体育館大会で極悪軍団「HATE」の小波を迎え撃つ。7度目の防衛を果たし、さらなる高みを目指す。