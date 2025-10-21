¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¤âàÅ·°æá¤ÏÇË¤ì¤º¡©¡¡Î©·û¡¦Ï¡çÖ»á¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï³Î¤«¤Ë°ì¤ÄÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Î½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡Ù¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë°ì¤ÄÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌä¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡ÙÊÑ²½¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬½é¤á¤Æ¡Ø½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¡£½÷ÀµÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò±Ç¤¹¶À¡£¤½¤Î¶À¤ÎÁ°¤Ç¡¢»ä¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌä¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤òÊñ¤ß¹þ¤àÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡Ù¡¢¤È¡£´õË¾¤òÄü¤á¤Ê¤¤À¯¼£¤Ø¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬¡Ö¶¯¹ÅÇÉ¤Î¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¡¢ÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£ÊÝ¼é¿§¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÂ®Êó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤«¤é½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ïà¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æá¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤ëÃæ¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë°ì¤ÄÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
à¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æá¤È¤Ï½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬½½Ê¬¤ÊÁÇ¼Á¤ä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾º¿Ê¤äÀ®Ä¹¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Â¤¹¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤¬ºâÌ³¾Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÀµ¼°·èÄê¤¹¤ì¤Ð·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¤ÎºâÌ³Áê¤È¤Ê¤ë¡£à¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æá¤Ï¡ÖÇË¤é¤ì¤¿¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¡ÖÆ°¤¤¤¿¡×¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£