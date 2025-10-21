12月26日（金）に渋谷WWWで開催されるEeveeの＜1st ワンマンライブ[BAKA]＞に､ダンスチームのFULLCAST RAISERZが出演することが発表された｡

D.LEAGUEで活躍中のFULLCAST RAISERZは、2020年8月に株式会社フルキャストホールディングスにより結成されたダンスチームで､瀧澤彩夏からEeveeに改名した際の第一弾シングル「Drama」のミュージック・ビデオでもコラボレーションしており、今回は初めてEeveeのライブに参加することとなる｡

なお、「Drama」MVでは出演は限られたメンバーだったが、ライブでは新メンバーTINYTWIGGZ / 筋達磨を加えた全メンバーが出演予定となっている。

＜Eevee 1st ワンマンライブ[BAKA]＞

2025年12月26日（金）

＠渋谷 WWW

OPEN 18：30 / STRAT 19：30

出演：Eevee、FULLCAST RAISERZ 一般販売2025年8月29日（金）21：00〜

前売り料金 一般 \4,500 / U-22 \3,000

当日券料金 一般 \5,000

https://www.cnplayguide.com/Eevee_baka/

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※U-22チケットを購入の方は当日学生証か顔つきIDを確認させて頂きます。

※ドリンク代別

YouTube - https://www.youtube.com/@Eevee-ayaka.takizawa

X - https://x.com/Eevee_exAyaka

Instagram - https://www.instagram.com/bono_murabito/

TikTok - https://www.tiktok.com/@eevee_exayaka

Official HP - https://aka-aka.jp/artist/ayaka_takizawa/