Eevee、＜1st ワンマンライブ[BAKA]＞に､ダンスチームFULLCAST RAISERZ出演決定
12月26日（金）に渋谷WWWで開催されるEeveeの＜1st ワンマンライブ[BAKA]＞に､ダンスチームのFULLCAST RAISERZが出演することが発表された｡
D.LEAGUEで活躍中のFULLCAST RAISERZは、2020年8月に株式会社フルキャストホールディングスにより結成されたダンスチームで､瀧澤彩夏からEeveeに改名した際の第一弾シングル「Drama」のミュージック・ビデオでもコラボレーションしており、今回は初めてEeveeのライブに参加することとなる｡
なお、「Drama」MVでは出演は限られたメンバーだったが、ライブでは新メンバーTINYTWIGGZ / 筋達磨を加えた全メンバーが出演予定となっている。
＜Eevee 1st ワンマンライブ[BAKA]＞
2025年12月26日（金）
＠渋谷 WWW
OPEN 18：30 / STRAT 19：30
出演：Eevee、FULLCAST RAISERZ
一般販売2025年8月29日（金）21：00〜
前売り料金 一般 \4,500 / U-22 \3,000
当日券料金 一般 \5,000
https://www.cnplayguide.com/Eevee_baka/
※未就学児童入場不可、小学生以上有料
※U-22チケットを購入の方は当日学生証か顔つきIDを確認させて頂きます。
※ドリンク代別
YouTube - https://www.youtube.com/@Eevee-ayaka.takizawa
X - https://x.com/Eevee_exAyaka
Instagram - https://www.instagram.com/bono_murabito/
TikTok - https://www.tiktok.com/@eevee_exayaka
Official HP - https://aka-aka.jp/artist/ayaka_takizawa/