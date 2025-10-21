大学不正入学スキャンダルで服役した『フルハウス』女優が破局 ジョン・ステイモスが元夫を「首謀者」「ナルシスト」と猛批判
90年代に一世を風靡したファミリードラマ『フルハウス』のジェシーおいたん役で知られるジョン・ステイモス。恋人ベッキー役のロリ・ロックリンが、夫モッシモ・ジャヌリと破局したことを受け、彼を2019年の名門大学不正入学スキャンダルを首謀した「ナルシスト」だと激しく非難した。
【写真】懐かしい！ 『フルハウス』で恋人役で共演したジョン・ステイモス＆ロリ・ロックリン 続編写真も
PageSixによると、現地時間10月20日配信のポッドキャスト『Good Guys（原題）』で、ジョンは「彼女とは40年来の知り合いです。数年一緒にいれば、その人が分かるものですが、彼女は聖人です。今はただ、彼女を思って心が痛いです」とコメント。
「名門大学不正入学スキャンダルの時も、彼女をそばで支えようと頑張りました。彼女の関与について議論しません。彼女が関わっていないことは分かっています」と続け、「このクソ野郎のせいで、彼女は3ヵ月も刑務所に行くことになった」と非難したそうだ。
そして「人生で経験したネガティブな経験や苦難は全て、この男につながっている」と改めて非難。モッシモの不貞疑惑については明言を避けたが、「彼女は何年もの間、多くのことを我慢してきた」と指摘。「彼はすごく成功した男だ。彼と話すことは二度とないけれど、彼はとんでもないナルシストで、一生変わらないと思う」と語ったそうだ。
1997年に結婚したロリとファッションデザイナーのモッシモは、2019年に全米を揺るがした大学不正入学スキャンダルに関与していたことが発覚。翌年、イザベラ・ローズ（27）とオリヴィア・ジェイド（26）を南カリフォルニア大学にボート部員と偽って裏口入学させるため、フィクサーに50万ドル支払ったことを認め、有罪判決を受けた。ロリは2ヵ月服役の末2020年12月に釈放、モッシモは2021年4月に5ヵ月の刑期を終えている。2人は10月2日に別居を公表したが、まだ法手続きは行っていないそうだ。
同サイトによると、ロリはモッシモの携帯電話から、彼の罪を裏付ける大量のメールやテキストメッセージを発見し、それをきっかけに別居に踏み切ったそう。ロリの友人たちは、「モッシモはロリを何年も利用していたんです」と証言。「彼女は、彼が刑務所を出たら変わるかもしれないと期待していましたが、彼の態度は悪化の一途を辿っています」と明かしたそうだ。
