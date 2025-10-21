俳優の本田望結（２１）が２１日、都内で行われた「サンエックスユニバース＆富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見」に出席した。

サンエックスではこのほど、「すみっコぐらし」「リラックマ」などの人気キャラクターを有するサンエックスでは今年９月、１０００を超えるキャラクターがそれぞれの世界の“垣根”を越えて集まった新デザイン「サンエックスユニバース」を発表。さらに富士急ハイランド（山梨・富士吉田市）内に、この世界観が常設で楽しめる新拠点「サンエックスエリア（仮称）」が２０２６年にオープンすることを発表した。

「すみっコぐらし」のキャラクターの彩色をイメージしたという淡いピンクのワンピースで登場した本田は、推しキャラが「えびふらいのしっぽ！」であること告白。サンエックスキャラクターの魅力について「キャラクターがいっぱいいるので必ず“推し”をみつけることができるし、お友達や家族と話していても共通の話題になるのが素敵なところ」であると分析。「自分をサンエックスのキャラクターに例えると誰？」との質問に『コリラックマ！うれしい時にすごく喜んだりする性格』といわれる私と似ていると思う」と、照れ笑いを浮かべた。

会場では、サンエックスキャラクターの「シャッポ」「とかげ」「かものはしかも」からの大歓迎に「かわいいっ！！」を連発。新エリア「サンエックスエリア」について「本当にワクワクします。実際に行って楽しみたい！」と期待に胸を膨らませていた。