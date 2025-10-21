今年は黒より“ブラウン”が正解！【niko and ...】穿くだけでトレンド見え♡「新作パンツ」

ワードローブの鮮度を高めてくれるパンツを選ぶなら、今シーズンのトレンドカラーにも注目を。今回は、穿くだけでコーデにトレンドムードを香らせられそうな【niko and …（ニコアンド）】の新作ブラウンパンツを、おしゃれスタッフさんのコーデとともに紹介します。「パンツは無難に黒」と選択肢が固まってしまっていた人も、シックなブラウンの魅力に触れてみては？

前後で異素材をドッキングさせた技ありパンツ

【niko and …】「CAツイルドッキングパンツ」＜ブラウン(50)＞\6,600（税込）

ツイル素材とカット素材を前後でドッキングさせた、さりげない遊び心が光るniko and …らしいモードなタックパンツ。前後でガラリと印象を変えられる技ありデザインが、コーデにエッジをきかせてくれます。ルーズなストレートシルエットは2タックを入れることで、腰まわりをすっきりと。サッと穿いてこなれ見えを叶えてくれそうなデザインです。

シックなブラウンのセットアップでマニッシュに

同素材のジャケットとセットアップで合わせれば、マニッシュな大人カジュアルコーデが即完成。落ち着いたブラウンならルーズなシルエットでもきちんと感をキープしやすく、セットアップで揃えても重く見えすぎないのが嬉しいポイント。トレンド感あふれるハイセンスな着こなしに見せられそうです。パンツは裾のドローコードでシルエットを変えられる点も要チェック！

すっきり見えにこだわった裏起毛素材のタックパンツ

【niko and …】「Misayo起毛タックパンツ」＜ブラウン(50)＞\7,000（税込）

秋冬の1軍としてヘビロテしたくなりそうな裏起毛素材のタックパンツ。「すっきりと着れるワイドシルエットで細見え効果も◎」（公式サイトより）という、ディテールへのこだわりが詰まった1本です。キレイ見えしやすい素材感と渋みのあるブラウンのおかげで、大人コーデの外し役としても合わせやすそう。こちらも裾のドローコードでシルエットを調節可能です。

ダークトーンをブラウンで中和！ 大人の“脱”無難コーデ

素材に落ち感がある美シルエットのパンツは、存在感のあるファーベストを重ねてもバランスよくキマります。全体はダークトーンでまとめつつも、ブラウンならではの柔らかな色合いが辛口な印象や重さを和らげてくれそう。サイドラインにあしらわれたタグや、あえて太めのウエスト紐がアクセントになり、大人の脱無難コーデを後押しします。

