

新見市立千屋小学校の児童 新見市千屋花見

児童数が減少し、新見市では2025年度で2つの小学校が閉校します。このうち岡山県の西北端にある小学校の「今」を見つめました。

中国山地に位置する新見市立千屋小学校。全校児童は9人。2025年度をもって閉校します。

（田中美桜さん［6年］）

「最後のなになにっていうのが増えてきたけど、やっぱり行事のひとつひとつを悔いのないようにしようかな」

朝8時ごろ。児童9人のうち8人がスクールバスで登校します。

6年生が4人。2年生が2人。3年生、4年生、5年生は一人ずつ。玄関では先生たちが出迎えます。

5、6年生と3、4年生は複式学級ですが、5年生以下は2026年度から単式学級の学校に通うため、一部の授業は学年ごとに行っています。

「子どもの将来のためには、ある程度人数がいる学校で教育を受けた方がいいのではないか」。そう考えた保護者や地域住民の要望を受けて、新見市が15km南にある上市小学校への統合を決めました。

上級生に今の思いを聞いてみました。

（神田優空さん［6年］）

「（学校の）気に入っているところは、上の運動場です。外の運動場。普段では、みんな仲良く過ごしたいなって思いました」

（藤原陽斐さん［6年］）

「業間（休み時間）とか授業中も、みんなで話し合いとかする時には盛り上がってとっても楽しい。今までみんなが通ってた学校がなくなったら、この学校はどうなるんだろう。ちょっと悲しい」

（田中美桜さん［6年］）

「（閉校は）最初は絶対いやだって思ってたんですけど、人数も少ないし、仕方ないかなって段々思ってきた。図工の時間で、いろいろみんなとこういう案がいいねって言ったりしながら、絵を描いたりするのが好き」

（柴田聡甫さん［6年］）

「（Q.この学校で過ごしている時間の中で、好きな時間とかありますか？）一番好きなのは、4時間目かな。（Q.何で4時間目？）やっぱご飯が食べられるから。腹が空きやすいから。（閉校に向けては）最後の6年生だからちゃんとするみたいな……」

千屋小学校は1891年、明治24年に創立し、2004年3月に一度閉校しました。その年の4月に近くの実小学校と一緒になり、新たな千屋小として再スタートしました。

児童たちは、11月7日にある音楽会に向けて練習しています。

新見地区の小中学校が集まり、毎年行ってきた発表会ですが、71回目の2025年で最後となります。

千屋小の児童9人は、千屋の美しい情景や子どもたちの将来への希望がつづられた校歌「われら千屋の子」を合唱します。

（栗原こはるさん［5年］）

「千屋小の子、全員で思い出を作れるように頑張りたいです」

（2025年10月21日放送「News Park KSB」より）