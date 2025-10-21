ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡ÀäÂÐ¤Ë½Ð±éÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¥ï¥±¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯ºî¤é¤Ê¤¤ã¡×
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤«¤é¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇëËÜ¡£MC¤Î¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¹õÂô¤«¤º¤³¤«¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¤ÈÇëËÜÀ¨¤¯²¼¼ê¡£2ÈÖÌÜ¤Ï¡È¸«¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¤È¤½¤Î¥ï¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡Ä40Ê¬¤â±Ê±ó¤È¡Ê¼ýÏ¿¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÁ´ÉôÀÚ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê½ÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇëËÜ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÌÌÇò¤¤ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Î»ö¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¤³¤ìÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ìÆþ¤ì¤è¤¦¤«¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Äµ¤»ý¤Á¤è¤¯ºî¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë30Âå¤È¤«40Âå¡¢50Âå¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Äï»Ò¤ÇMC¤ÎÅìµ®Çî¤Ï¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÃË¤Ê¤ó¤À¤è¡£¸«¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£