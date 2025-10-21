»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤¬²æ¤¬ÅÞ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¡×µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ï¡ÖÈæÎã¶è¤À¤±¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤ë¤È¿·¶½ÀªÎÏÄÙ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¹â»ÔÁíÍý¤ÎÁª½Ð¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È
¡¡21Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ì½Ö¤À¤±¡ª ¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö
¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤¿5¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬²æ¤¬ÅÞ¤Ë°ìÈÖÀ¯ºö¤¬¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ¯ºö¤¬°Ý¿·¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÌäÂê¤ò¤¤Á¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ä³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÀ©¸Â¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï1²óÌÜ¤â·èÁªÅêÉ¼¤â¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÖµ¡¦Ï¢·È¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¡ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¯ºö¤´¤È¤ËÀ§¡¹Èó¡¹¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºï¸º¤Î»ÅÊý¤À¡£ÈæÎã¶è¤À¤±¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÊÂÎ©À©¤Ë¤·¤¿°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²æ¤¬ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤éµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¾®Áªµó¶è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈæÎã¤òºï¤é¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯ºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿·¶½ÀªÎÏ¤Ä¤Ö¤·¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈ¿ÂÐ¤À¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë