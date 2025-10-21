（衆議院議長）

「高市早苗君、237。高市早苗君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」



21日、日本の憲政史上初の“女性”首相が誕生。首相指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が選ばれました。



“高市首相”の誕生を決定づけたのは…。



20日、合意した、自民党と日本維新の会の連立です。



（自民党 高市総裁）

「この度、わが党と、日本維新の会で、連立政権を樹立し、合意いたしました。日本を前に進めるため、せいいっぱい働く所存です」





（自民党 高市総裁）「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」高市首相は、就任後ただちに、経済対策のとりまとめを指示する見通しです。自民党の総裁に選ばれた際の発言では…。（自民党 高市総裁）「ガソリン、軽油の価格を下げたいと考えている」掲げていたのは、ガソリンと軽油にかけられている、暫定税率の廃止です。廃止されれば、ガソリン1リットルあたり25.1円。軽油1リットルあたり17.1円の税負担がなくなります。ほかにも。（自民党 高市総裁）「給付付き税額控除。低所得、中所得の人に、最もメリットがある」所得税の減税と、現金給付を組み合わせた制度で、減税額よりも納税額が少ない人には、その分を給付する仕組みです。こうした政策を進めるための財源については、こんな発言も。（自民党 高市総裁）「税収の余剰分を当然使うが、どうしてもというときは国債の発行もやむを得ない」赤字国債の発行も、辞さない考えを示しています。“自維連立政権”のもと動き出す、日本の政治。（自民党 高市総裁）「日本の国の形を未来の世代に責任を持てる形に変えていく、その取り組みを一緒に出来ることを楽しみにしております」（日本維新の会 吉村代表）「子どもたちが大人になったときに、この日本、本当によかったなと思ってもらえるような国を一緒につくっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします」時折り笑顔をみせ、両党首は連立政権合意書にサインをしました。その合意書では、「企業・団体献金の廃止」について、協議体を臨時国会中に設置し、再来年の9月となる「高市総裁の任期中に結論を得る」としています。維新側が絶対条件としていた、「議員定数の削減」は、1割を目標に衆議院議員定数を削減するため臨時国会で法案を提出し成立を目指すとしました。また、「食料品に限った消費税ゼロ％」については、2年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化の検討を行うとしています。夏の参議院選挙で、与党が掲げた「2万円給付」については、「行わないものとする」としました。高市総裁が、経済対策として強く訴えていた、ガソリン税の暫定税率の廃止については、臨時国会中に成立させることで合意しています。（自民党 高市総裁）「企業団体献金に関しましても、いろいろな形の寄付のありかた、献金のあり方があります。総合的にみながら、結論を得ると、各党、各会派と議論をしなければならない問題でございます」（日本維新の会 吉村代表）「様々な立場があるなかで、政治資金を綺麗にしていこうというのは、共通の考え方。信頼される政治とカネのあり方、進めていきたい」今回の連立では、維新側からは閣僚を出さない閣外協力となります。 その理由について維新幹部からは…。（日本維新の会 幹部）『合意した政策実現ができなければ、“いつでも連立から離脱するぞ”とプレッシャーをかけることで政策実現を早められる』政権交代とならなかった野党は…。（立憲民主党 野田 代表）「急転直下（自民と維新が）政策合意に至ってしまいました。自民党とわれわれ立憲との綱の引き合いだったんですけど、敗れてしまったこと残念に思います」（国民民主党 玉木 代表）「引き続き、国民民主党が野党の立場でしっかり、政権に要求しプレッシャーをかけていくことが不可欠だなと改めて確信した合意内容。これからも変わらず、ぶれずにしっかりと政権に向き合っていきたいと思います」そして21日。石破内閣は総辞職し、石破氏の首相在職日数は386日で幕を閉じました。（石破 前首相）「1年でしたが、本当にいい仕事をさせていただいたと思っている。新しい内閣がきょう発足いたしますが、分断と対立ではなくて、連帯と寛容、そして、ひとりひとりに謙虚に真摯に誠実に語りかける、そういう政権であってほしいと思うし、そうなるために、今後、私も努力したい」石破氏は拍手で送られて、首相官邸を後にしました。午後1時から開かれた衆議院本会議。次の首相を決める首相指名選挙が行われました。過半数となる233票を獲得すれば、1回の投票で決まりますが…。（票読み上げ）「高市早苗 237。野田佳彦 149。玉木雄一郎 28。当院では高市早苗君を内閣総理大臣に指名することになりました」高市早苗氏が、女性初、第104代首相に指名されました。一方、参議院では、自民、維新のほか、無所属で県内選出の平山佐知子議員も高市氏に投票しましたが、1回目の投票で過半数とならず、決選投票に。その結果、高市新首相が誕生しましたが、衆参両院で「少数与党」であることを象徴する波乱のスタートとなりました。その後、高市新首相は各党へあいさつ回り。野党第一党、立憲民主党では…。（立憲民主党 野田代表）「国会での論戦を楽しみにしております。焼肉のごちそうができなくなりましたけど、焼肉弁当ぐらいなら届けます」（高市新首相）「焼肉連れてってくれるって言ったよね」（立憲民主党 野田代表）「政経塾で学んだ同門ですが…、私は中道…しっかりとこれを立ち位置とし 軸足を置き、その違いを、この国会の論戦を通じてしっかり国民に示せるよう厳しく対決していきたい」連立を解消し野党となった公明党では…。（公明党 斉藤代表）「日本初の女性総理、これから頑張ってください」（公明党 斉藤代表）「公明党は野党になりますが、野党の役割…政府の監視、省察実現、そのために高市新首相と論戦をしていきたい」首相指名を終えた、静岡県内自民党議員は…。（自民党 静岡2区 井林 辰憲 衆院議員）「まずは女性の活躍もこうしっかりやっていただくっていうことですし、政策にかなりですね、カラーがある政治家ですので、そうしたきちっとですね、特色のある政策を出していただくっていうことも期待したいと思います。早速ですね、これで政権の枠組みが決まりましたので、来週、県内の実情をですね、党の執行部にお伝えする機会を持ってますので、ちゃんと実情をですね、ご説明しに行きたいと思ってます」（自民党 静岡7区 城内 実 衆院議員）「私自身が関わってきた責任ある積極財政議連、その考え方のもとにですね、経済あっての財政という観念で、しっかりとしたですね、経済政策に取り組んでいただきたい、そういう思いであります。私自身も自民党とですね、維新の会の連携、連立というのは正直言うと全くの想定外でありましたので、今後ですね、やはりしっかりと政策面での協定というかですね、合意があればそれをやはり粛々と実行していくしかないのかなと思っております」（自民党 静岡4区･比例東海 深沢 陽一 衆院議員）「政治とカネについては、今回の公明党さんの連立解消という、このきっかけになった問題だと、課題だと思ってます。なので、この点については自民、公明、国民、この3党合意がありますので、それに基づいてしっかりと引き続き検討をしていくべきだと考えております」（自民党 若林 洋平 参院議員）「うれしいというか、感激というか、この上ない喜びであることは事実です。女性だからとか男性だからとかっていうよりは、やはり、その力強さと政策面、これ非常に具体的ですし、そういう面が非常に共感を得られたんではないかなっていう風なことだと思います」自民党との連立も一時検討されたものの、最終的に玉木代表を指名した国民民主党の榛葉幹事長は。（国民民主党 幹事長 榛葉 賀津也 参院議員）「戦後80年のこの節目に、第104代内閣総理大臣が初めて女性になったということで、心から高市新総理大臣にお祝いを申し上げたいと思います。高市総理は、総裁選挙中に訴えていた経済政策、これはわが党と近いものもありますので、われわれは野党ですけども、是々非々でね、しっかり協力できるものは協力していきたい。ぜひ高市さんに頑張ってほしいと思います」一方、野田代表を指名した立憲民主党の議員は。（立憲民主党 静岡8区 源馬 謙太郎 衆院議員）「私たちも野田代表がですね、首班指名できるようにしっかり頑張りましたが、結果は結果ですので、しっかり受け止めたいと思います。まずは女性初の女性総理ということなので、ほんとに期待したいと思いますし、私も個人的に松下政経塾の先輩ですから、大いに期待して、普段からおっしゃっていることが実現できるようにしっかり頑張ってもらいたいなと思います」21日 午後4時半過ぎから新たな閣僚名簿が読み上げられ、静岡県内選出の牧野京夫参院議員が「復興相」に起用されました。初入閣となる牧野議員は、議員会館の事務所で官邸からの電話を受けました。（復興相で初入閣 牧野 京夫 参院議員）「もしもし牧野です。…これから行けばよろしいですね。ありがとうございます」Q.初めての入閣「大変緊張しています。全力で全うしたいです」高市首相は、このあと首相の親任式と閣僚の認証式を経て、夜には高市内閣が発足する見通しです。また、静岡県内議員からは、もう1人入閣しました。経済財政担当相、静岡7区選出の城内実衆院議員が起用されました。城内氏は、石破政権では経済安保相を務めていました。