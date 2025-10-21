「彼女はストイックな役作りをする女優。今回もふくよかな老け顔を披露、見事にリアルな母親像を作りこんでいます」（芸能関係者）

【画像】「ふっくらした肉感がいい」池脇千鶴（43）が朝ドラで披露した“体のパーツ”が話題に。「これも役作りなのでは？」とさまざまな憶測を呼んでいる。

9月29日にスタートしたNHK朝ドラ「ばけばけ」。ヒロイン松野トキの母親・フミを演じるのが、女優の池脇千鶴（43）だ。



母親役で再注目される池脇（「ばけばけ」SNSより）

◆◆◆

視聴者から驚きの声があがったシーン

「ばけばけ」の時代設定は明治期。欧州出身の作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻、小泉セツがモデルだ。ヒロインをオーディションで選ばれた郄石あかり（22）が演じる。

「池脇さんが演じるのは娘を叱咤激励する肝っ玉母ちゃん。第3話のトキを抱きしめる場面では手に年季の入った皺が刻まれており、視聴者から『この手まで役作りなのでは』と驚きの声があがりました」（同前）

10代で見せた“並々ならぬ決意”

池脇も朝ドラ「ほんまもん」（2001〜02年）のヒロイン出身だ。まず1997年に「三井のリハウスガール」としてデビュー、99年に彼女の地元・大阪を舞台とした映画「大阪物語」で映画初主演。その「大阪物語」で脚本を担当、2003年の主演映画「ジョゼと虎と魚たち」でメガホンをとった犬童一心監督がデビュー当初を回想する。

「彼女は演劇を学んだわけではないですが、初めて会ってすぐに『この人となら物語を作れるな』と感じましたね。『大阪物語』はその名の通り、大阪の少女を描いた作品ですが、大阪出身の池脇さんは、それまでの自分の人生の背景を作品に見事に投影しているように思いました」

10代にして並々ならぬ決意が感じられたという。

「彼女は役者に『就職』したんです。当時から『演技をすることで食べていきます』と話していました。今もそれを続けているに過ぎないのでしょう。だからこそ演技以外ではスタッフに非常にフランクで、ごく普通に接する方です」（同前）

22歳で妻夫木聡との激しい絡みを…

昔も今も変わらないのが、役への憑依力だ。妻夫木聡とW主演の「ジョゼ〜」では大胆なヌードシーンも披露した。犬童氏が続ける。

「池脇さんは本番直前ギリギリまでメイクさんと世間話をするんです。でもいざ私が『よーい』と声をかけた次の瞬間、キャラクターになりきっちゃう。台本の読み込みも早く、その役をやると決めたら腹を括って突き進むタイプですね」

「ジョゼ〜」でプロデューサーを務めた小川真司氏も言葉を継ぐ。

「作中で池脇さん演じるジョゼと妻夫木さん演じる恒夫が恋に落ちるのですが、なにより池脇さんの演技が安定していたことで2人は役にハマった。乳母車にジョゼを乗せて恒夫が商店街を駆け抜けるシーンは、池脇さんと妻夫木さんの2人にお任せ。アドリブで完璧に演じ切っていました」

夫婦別姓制度に言及したことも

私生活ではお笑い芸人、俳優の新井浩文、照明技師らとの交際が報じられたことも。インタビューで結婚願望を明かす時期もあったが、21年には雑誌「SPUR」で〈結婚にも興味がない〉とした上で、こんな持論を披露している。

〈面倒臭いし、別れるとき大変だし（笑）、まだ夫婦別姓制度も決まってないし。なので、恋人さえいれば幸せです〉

つまり、夫婦別姓制度があれば結婚への追い風になると語っているのだ。

また、愛読書がグルメ漫画「酒のほそ道」だというほど、お酒が大好きで、こんな酒の作法も。

「行きつけのバーもあるけど、現れるのは主にオフの時。初めて会った女性と意気投合してお酒をおごることもあるそうです。一方、地方ロケに行った際には打ち上げに参加してスタッフと飲みながら語り合うそうですが、そこでも仕事に支障をきたすほどには飲み過ぎない。それが池脇流なのです」（前出・芸能関係者）

恋愛も飲酒も自分の作法を守りながら、様々な役に“ばける”のである。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月16日号）