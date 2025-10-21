プロ野球「日本シリーズ」中継予定が発表 阪神タイガースvs福岡ソフトバンクホークス【一覧】
日本野球機構（NPB）は21日、公式サイトを更新し、「SMBC日本シリーズ2025」テレビ中継／ネット中継のスケジュールを公開した。
【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿
セ・リーグは阪神タイガースが日本一を目指す。パ・リーグは、北海道日本ハムファイターズとの激戦を制した福岡ソフトバンクホークスが2年連続で進出。両チームによる日本シリーズは、2014年以来となる。
【第1戦】 10月25日（土）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ TBS
インターネット U-NEXT、TVer
【第2戦】 10月26日（日）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ フジテレビ／NHK-BS
インターネット フジテレビONEsmart、FOD、TVer
【第3戦】10月28日（火）18:00 阪神甲子園球場
テレビ TBS／NHK-BS
インターネット U-NEXT、TVer
【第4戦】10月29日（水）18:00 阪神甲子園球場
テレビ 日本テレビ
インターネット Hulu、TVer
【第5戦】10月30日（木）18:00 阪神甲子園球場
テレビ 朝日放送テレビ（テレビ朝日系列）
インターネット ABEMA、TVer
【第6戦】11月1日（土）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ テレビ朝日
インターネット ABEMA、TVer
【第7戦】11月2日（日）18:00 みずほPayPayドーム福岡
テレビ 日本テレビ／NHK‐BS
インターネット Hulu、TVer
