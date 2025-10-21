阪神甲子園球場 （C）ORICON NewS inc.

　日本野球機構（NPB）は21日、公式サイトを更新し、「SMBC日本シリーズ2025」テレビ中継／ネット中継のスケジュールを公開した。

　セ・リーグは阪神タイガースが日本一を目指す。パ・リーグは、北海道日本ハムファイターズとの激戦を制した福岡ソフトバンクホークスが2年連続で進出。両チームによる日本シリーズは、2014年以来となる。

【第1戦】 10月25日（土）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ　TBS
インターネット　U-NEXT、TVer
【第2戦】 10月26日（日）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ　フジテレビ／NHK-BS
インターネット　フジテレビONEsmart、FOD、TVer
【第3戦】10月28日（火）18:00 阪神甲子園球場
テレビ　TBS／NHK-BS
インターネット　U-NEXT、TVer
【第4戦】10月29日（水）18:00 阪神甲子園球場
テレビ　日本テレビ
インターネット　Hulu、TVer
【第5戦】10月30日（木）18:00 阪神甲子園球場
テレビ　朝日放送テレビ（テレビ朝日系列）
インターネット　ABEMA、TVer
【第6戦】11月1日（土）18:30 みずほPayPayドーム福岡
テレビ　テレビ朝日
インターネット　ABEMA、TVer
【第7戦】11月2日（日）18:00 みずほPayPayドーム福岡
テレビ　日本テレビ／NHK‐BS
インターネット　Hulu、TVer