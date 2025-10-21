『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年、レジェンド漫画家＆人気イラストレーターがスペシャルイラストで祝福
10月21日――マーティが『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』で未来へタイムスリップした記念すべき日に、シリーズ40周年を祝うスペシャル企画が発表された。12月5日から7日まで千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」内の公式展示・物販ブース（運営：GRANUP）で実施される。
世界中で今なお愛され続ける不朽の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ。今回、日本を代表する漫画家・イラストレーター総勢10人が参加するアーティストコラボ企画が実現。各作家が『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観を再解釈し、リスペクトを込めて描き下ろしたスペシャルイラストが、会場を華やかに彩ることになった。さらに、これらのアートを使用した限定グッズも販売予定。ファン必見の特別企画となっている。
■参加アーティスト一覧（敬称略・代表作）
稲田浩司（『DRAGON QUEST -ダイの大冒険-』）
桂正和（『I”s』）
萩原一至（『BASTARD!! -暗黒の破壊神-』）
宮下あきら（『魁!!男塾』）
森田まさのり（『ろくでなしBLUES』）
風間雷太（『ゼノブレイド』キャラクターデザイン）
さいとうなおき（ポケモンカード公認イラストレーター）
タケウチリョースケ（『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』公式イラスト）
冨士原良（『A3!』キャラクターデザイン）
lack（『Fate/Grand Order』キャラクターデザイン）
■あの“デロリアン”と写真が撮れる！限定フォトスポットも登場
会場内の物販ブースで8800円（税込）以上購入した来場者は、伝説のタイムマシン“デロリアン”と記念撮影できる特別フォトスポットを利用できる。まるで映画の世界に入り込んだかのような没入体験とともに、家族や友人との特別な一枚を撮影できるチャンスだ。
■『BTTF』キャストも集結！サイン会・撮影会を開催
「東京コミコン2025」には、シリーズを代表するキャストの来日も予定されている。“ドク”役のクリストファー・ロイド、マーティの母・ロレイン役リー・トンプソン、宿敵ビフ役トム・ウィルソン、恋人ジェニファー役クローディア・ウェルズが登壇し、サイン会・撮影会でファンと交流を行う。また、初公開から40年を迎える記念日・12月7日には、メインステージで特別セレモニーが実施される予定だ。
■マイケル・J・フォックス直筆サイン入りポートレートを限定販売
さらに、主人公マーティを演じたマイケル・J・フォックスによる直筆サイン入りポートレートが限定発売決定。本人単独のものに加え、クララ役メアリー・スティーンバージェンとのダブルサイン入りの2種類を用意。販売は事前購入券制で、ホール5の特設ブースにて引換予定。詳細は後日、公式サイトで発表される。事前購入券が完売しなかった場合のみ、会場内でも販売を行う可能性がある。
