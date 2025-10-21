「全く違うことを証明」日本の元主将はライバルLAクラブに電撃加入した韓国の主将をどう見る？「彼にとっても韓国にとっても…」
アメリカ、カナダを舞台に繰り広げられるMLSでは、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）をはじめ、数多のビッグネームがプレーしている。今夏、そこに新たなスターが加わった。
韓国代表のキャプテンにして絶対エース、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）だ。年齢は33歳。直前までトッテナムの大黒柱を担っており、「まだサッカーの最前線、ヨーロッパで戦える」という声も少なくなかった。
では、ライバルクラブに所属する吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）はどう受け止めたのか。37歳の日本代表の元キャプテンは、国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューで、こう語っている。
「大きなサプライズだった。ビッグネームの選手はワールドカップ後に新しい挑戦を求めてMLSに来ると期待されることが多いが、彼はワールドカップ１年前にMLSでプレーする決断をした。とても興味深い。もちろん彼はすでにMLSでレベルの高さを見せている。全く違うことを証明している。ここならすごくやりやすいだろうね。
そういう感覚が分かることで、彼にとっても韓国にとっても間違いなくプラスになる。特に年齢の高い選手にとっては、パフォーマンスのレベル以上にフィジカルの状態が重要になってくる。状態さえ良ければ自分のレベルを見せられる。それがとても大事だ」
アメリカとカナダはそもそも、北中米ワールドカップの開催地でもある。来夏に迫る大舞台に向けて、MLSは非常に適した環境だと吉田は感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
