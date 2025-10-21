去年９月、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判の第２回公判がきょう行われています。

【写真を見る】「首への圧迫があった」と司法解剖担当の医師 三川町高齢者殺人事件 起訴の男は「飲み過ぎたせいで覚えていない」（山形）

当時、男が被害者の首を絞めていたかなどについて事実関係の争いが続いていて、検察側は「首への圧迫があった」とする医師の証言を取り上げました。

殺人や住居侵入などの６つの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）です。

起訴状などによりますと、石川被告は、去年９月２２日の未明に三川町横山の阿部祥子さん（当時９０）の家に侵入し、阿部さんの頭や胸などを殴ったほか、足で踏みつけたり首を絞めつけたりするなどして殺害した罪に問われています。

目的は金品を盗むためだったとされています。

■「飲み過ぎたせいで覚えていない」

きのうの初公判で石川被告は当時について「飲み過ぎたせいで覚えていない」などと話し殺人と住居侵入の罪について、起訴内容を否認していました。

弁護側は、「石川被告は当時、多量の酒を飲み被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として犯行は「過剰防衛に過ぎない」としました。

また、弁護側は石川被告が首を絞めたという証拠はないなどと主張していました。

■医師は「首への圧迫があった」

一方検察側は、きょう遺体の司法解剖を担当した医師の証人尋問を行いました。

検察側からの質問に医師は、死亡した阿部さんの遺体の状況を説明し、首にかなり強い力がかかったと考えられ、「首への圧迫があった」と説明しました。

次の裁判はあさって（２３日）行われる予定で、判決は来月２８日に言い渡される予定です。