◇パ・リーグCSファイナルステージ ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクが日本ハムに勝利し、アドバンテージ1勝含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めました。試合後に行われた記者会見では、会長を務める王貞治氏がコメントしました。

王氏は「本当見事な戦いでした。去年は3試合勝って本当に力でねじ伏せたという感じだったけど、今年は本当の意味で素晴らしいプロとしての戦いだったと思います」とコメント。

また、「最後の最後のこのしんどい、今日勝つか負けるかで大違いというこの戦いの中でみんなが本当に素晴らしい持ち味を出してくれたと思います。今日の勝ちは君たちの野球人生の中でもものすごく大きな一勝だったと思います。本当に見事な戦いをやってくれてありがとう」と選手らの活躍を高く評価しました。

そして最後に「あとは日本シリーズだけです。このせっかくの良い気分を味わえたクライマックスを、乗り越えて、もうラストの試合だから、日本シリーズとにかく思い切ってやろうや。勝ちか負けか出るのは終わってみないと出ないんだから、勝つと信じてやろう。頑張って」と日本シリーズに向けて選手らを激励しました。