長野県佐久市で２０２３年、８０歳代男性を車ではね、長和町内の山中に遺棄し、死亡させたとして、殺人罪と自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）などに問われた同市、無職佐藤英伸被告（３４）に対する裁判員裁判の初公判が２０日、長野地裁（坂田正史裁判長）であった。

佐藤被告は起訴事実について、「（男性が）死亡してもやむを得ないと思っていたわけではない」などと一部否認した。

起訴状などによると、佐藤被告は２３年１２月１０日午前４時１０分頃、同市岩村田の県道で運転中、中沢秋雄さん（当時８５歳）をはね、意識を失った中沢さんへの救護活動をせず、別の車に乗せ替えて同町の山中に遺棄。多発性外傷と低体温症により死亡させたとされる。佐藤被告は保護責任者遺棄の疑いで逮捕、送検されたが、長野地検は殺人罪に切り替えて追起訴していた。

検察側は冒頭陳述で佐藤被告が事故を起こしたことを隠すため「（中沢さんが）死亡してもやむを得ない」という「未必の故意」があった上で、中沢さんを遺棄したとして殺人罪が成立すると指摘した。弁護側は佐藤被告が事故を起こし、中沢さんを遺棄したことは争わないとしたが、佐藤被告は動揺し、現場から事故の痕跡を隠したいと考えたと主張。殺人罪は成立しないと述べた。