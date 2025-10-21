脱線事故の犠牲者を追悼する仮設の慰霊碑に捧げられた花やろうそく＝ポルトガル・リスボン/Portugal, Pedro Nunes/Reauters

（ＣＮＮ）ポルトガルの首都リスボンで９月に発生した観光客ら１６人が死亡したケーブルカーの脱線事故について、破断したケーブルが乗客輸送の承認を受けておらず、運行会社の仕様にも適合していなかったことが分かった。当局が中間報告書を発表した。

この事故では、歴史的な「グロリア線」のケーブルカーをつなぐ鋼鉄製のケーブルが切れ、少なくとも１６人が死亡したほか負傷者も出た。

ケーブルは、ケーブルカーがリスボン中心部の狭い坂道カルサダ・ダ・グロリアを走り始めて間もなく破断した。

目撃者によると、２両のうちの１両が脱線して坂道を猛スピードで走り抜けて建物に激突したという。目撃者の男性はＣＮＮポルトガルに、「ケーブルカーは完全に制御不能だった」と語った。「まるでグロリアの歩道の片側から反対側におもちゃが投げ飛ばされているようだった。叫び声が聞こえ、突然大きな音がした。人々の声は聞こえなくなり、茶色い煙が立ちこめた」

民間航空鉄道事故防止調査局（ＧＰＩＡＡＦ）は中間報告書で、ケーブルや整備、ブレーキに「重大な不備」があったと指摘した。報告書によると、ケーブルは運行会社が定めた仕様に合致していなかった。また、整備作業が実際には行われていないのに「完了」と記録されていたケースがあった。

ＧＰＩＡＡＦは、最終報告書を来年公表する予定で、今回の報告は暫定的なもので最終的なものではないと強調している。