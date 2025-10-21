国民民主党の玉木雄一郎代表が２１日、自身のＸを更新し、女性初の総理大臣に選出された高市早苗氏を祝福した。

玉木氏は「高市早苗総裁、首班指名おめでとうございます。日本初の女性首相が誕生したことは歴史的であり、率直に嬉しく思います。これから大鉈（おおなた）をふるって日本を覆う閉塞感に大きな風穴を開けることを期待しています」と期待を寄せた。

また「国民民主党の掲げる現役世代の手取りを増やす政策や、強い日本経済を取り戻す成長政略は、高市新総理の政策と重なるところも多く、こうした政策の実現には、我が党としても協力して参ります」と政策実現に協力する姿勢を示す。

最後に「心身を休めることも仕事だと思って、休める時は休んでいただき、元気にご活躍されることを期待しています」とエールを送った。

玉木氏の投稿に対して「なんで一緒に大ナタを振るおう言えないのか。存在感なくなるよ」「いやいや期待するんじゃなくて、玉木さんも一緒にやるんだよ」「手取りが増える冬はなくなりました」と玉木首相への期待の声も大きかっただけに落胆の声が広がった。