中川翔子、双子息子と「ドラクエ」親子コーデに反響続々「そっくり」「生みの親からのプレゼント素敵」
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの中川翔子が10月21日、自身のInstagramを更新。双子の息子との親子コーディネートを披露した。
【写真】双子息子出産の中川翔子「可愛すぎる」親子コーデ
「おしゃれやね〜新作だよ双子さん 天空の花嫁にあこがれて双子たちを勇敢に育てたいな」と「ドラゴンクエスト」にちなんだコメントをつづり、「Apple Pencilたぶん疲れて捨てた可能性、どうしてもなかったからタッチペン買いました！」と双子との日々を描いたイラストも公開している。
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子の息子と親子コーデ
中川は「堀井雄二さんからプレゼント ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜双子と親子コーデ叶いました！めちゃくちゃかわいい」と「ドラゴンクエスト」のゲームデザイナーである堀井雄二氏からのプレゼントににっこり。双子は色違いのベビー服、中川はモコモコとした素材のルームウエアで、どちらも同ゲームのキャラクター・スライムが描かれたものに身を包んだ姿を投稿した。
◆中川翔子の投稿に反響
19日にもスライムを模した水色のお揃いのベビー服を着た双子が並んでいる写真を公開していた中川。今回の投稿にも「可愛すぎる」「お揃い素敵」「親子そっくり」「『ドラクエ』生みの親からのプレゼント素敵」などのコメントが寄せられている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】