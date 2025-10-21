大原櫻子、家庭菜園で育てたインゲン公開「立派」「しっかり育っていてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】女優でアーティストの大原櫻子が21日、自身のInstagramを更新。自身で育てたインゲンを披露した。
【写真】29歳美人歌手、自宅で育てた立派な野菜
過去に自身のInstagramで自宅で育てたトマトを披露していた大原。この日の投稿では「トマトに引き続きインゲンさん マラカスのような音が出るので、『マラカスインゲン』と命名させていただきましたっ家庭菜園たのちっ」とし、立派なインゲンと撮影した写真を披露していた。
この投稿にファンからは「収穫おめでとう！」「素敵ですね」「しっかり育っていてすごい」「次は何を育てるのかな？」「立派ですごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
