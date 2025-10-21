BOYNEXTDOOR、カムバック初日から“自己最高記録”更新！音源・アルバム・グローバルチャートを席巻

BOYNEXTDOORが、カムバック初日から自己最高記録を更新した。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT

BOYNEXTDOORは10月20日18時、5thミニアルバム『The Action』をリリース。タイトル曲『Hollywood Action』は、翌21日0時のMelon「TOP100」チャートで2位を記録した。リリース直後の20日19時に11位で初登場してから、着実に順位を上げ続け、グループ史上最高の成績を打ち立てた。

収録曲の勢いも止まらない。『As Time Goes By』（5位）、『Live In Paris』（7位）、『Bathroom』（9位）、『JAM！』（11位）が21日0時の「TOP100」で上位にランクインし、ヒットの波を広げた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

さらに、今年初めにリリースされたデジタルシングル『IF I SAY, I LOVE YOU』も順位を急上昇させ10位に再浮上。前作タイトル曲『I Feel Good』や、恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』のOST『Ruin My Life』（BOYNEXTDOOR歌唱）までもが再びチャートインし、グループへの関心の高さを裏付けた。

アルバムの売上も好調だ。21日、アルバム販売集計サイト「Hanteoチャート」によると、BOYNEXTDOORの新作は発売日だけで63万6002枚を売り上げ、20日付日間アルバムチャートで1位を獲得。デビュー作『WHY..』から最新作まで、5作連続で発売初日に同チャート1位を記録するという快挙を成し遂げた。

グローバルでもBOYNEXTDOORへの注目が高まっている。『The Action』は21日9時時点で、アメリカ・日本・ドイツ・ブラジル・オーストラリア・インドネシアなど13の国・地域のiTunes「トップアルバム」チャートにランクイン。さらに、香港・台湾・タイ・ケニアでは1位を獲得した。タイトル曲『Hollywood Action』も、日本の音楽サイト「LINE MUSIC」のリアルタイムチャート「ソングTOP100」で4位（21日2時）にランクインしている。

BOYNEXTDOORは今後、10月23日にMnet『M COUNTDOWN』、24日にKBS2『MUSIC BANK』、25日にMBC『SHOW！K-POPの中心』、26日にSBS『人気歌謡』に出演し、新曲のステージを披露する予定。圧倒的なパフォーマンスに定評のある彼らだけに、音楽番組を通じてさらなる飛躍を遂げることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。