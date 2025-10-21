「下冨居」はなんて読む？4文字の富山県にある地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下冨居」はなんて読む？
「下冨居」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県富山市にある地名ですよ。
いったい、「下冨居」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しもふご」でした。
下冨居は、富山県富山市に位置しています。
富山市街地は路面電車4路線が走り、鉄道ファンに人気のエリアです。
ちなみに、富山市中心部で路面電車が数多く走っているのは、北陸新幹線の開業に伴い、市内の回遊性の強化や利便性の促進、コンパクトなまちづくりを目指して開発されたことが理由なんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部