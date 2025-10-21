テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが２１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。

住田アナはインスタグラムに「最近のグッド！モーニングの衣装です」と書き始め、シャツにピンクのビスチェを重ね着し、ロングスカートを合わせたコーデやクリーム色のジレにパンツを合わせたコーデ、アップヘアで水色のシャツに黒のロングスカートを合わせたコーデなど様々な衣装姿を披露した。最後に「涼しくなってきたので、夜暖かい飲み物を飲んでから寝ることも増えました」（原文ママ）とつづり投稿を締めた。

この投稿にファンからは「住田さん 笑顔が似合うね」「紗里さん こんばんは スタイリッシュな装いめっちゃ素敵でーす 早朝よりお疲れ様でした」「やっぱり完璧な美しさですよね」「朝、爽やかな、お顔見ると 今日も元気でと と言う気持ちになります」「こんばんは パンツスタイルも、シュッとしてて、とても素敵 紗理さん、高身長ですかね！？」「段々秋 コーデですねー」「今もグッド！モーニング見てますが、住田さんの可愛くて綺麗なビジュと、優しそうで上品な雰囲気に毎日癒やされています！」「スタイルいいですね モデルさんですね。」などの声が寄せられている。