¡ÖÎý¤ê¹þ¤ß²Ö´ï¡×¤ä¡Ö¹õ³Á¹©·Ý¡×¡¡300ÅÀ¤ÎÎÏºîÅ¸¼¨¡¡¤ä¤Þ¤¬¤¿¹©·Ý¤Î²ñÅ¸»Ï¤Þ¤ë
Æ«·Ý¤äÀ÷¿¥¡¢ÌÚ¹©¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³·Á¸©Æâ¤Î¹©·Ýºî²È¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤¬21Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¤ÎÊ¸æÆ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤È¤·11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¹©·Ý¤Î²ñÅ¸¡×¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷25¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢º£²ó¤Ï17¿Í¤Îºî²È¤¬À©ºî¤·¤¿300ÅÀ°Ê¾å¤ÎÎÏºî¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´éÎÁ¤òº®¤¼¤¿¿§¤Î°ã¤¦Ç´ÅÚ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æºî¤Ã¤¿¡¢²Ö¤òÀ¸¤±¤ë´ï¡ÖÎý¤ê¹þ¤ß²Ö´ï¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿¹õ³Á¹©·Ý¡£150Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿³Á¤ÎÌÚ¤Ï¡¢¿Ä¤ÎÊý¤«¤éÌÏÍÍ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ï¤ä°ú¤½Ð¤·¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀ÷¿¥¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊÆÂô»Ô¤Î¶áÆ£Î¤Èþ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃåÊª¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷¿¥ ¶áÆ£Î¤Èþ¤µ¤ó¡ÊÊÆÂô»Ô¡Ë¡Ö¥µ¥¯¥é¤Î»Þ¤ÇÀ÷¤á¤¿»å¤ò»È¤¤ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£²Ö¤¬ºé¤¯Á°¤Î¥µ¥¯¥é¤Î»Þ¤Ë¤Ï¿§ÁÇÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àã¤Ç»Þ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò½¸¤á¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¼Ñ¤À¤·¤Æ¤½¤ÎÀ÷±Õ¤Ç»å¤òÀ÷¤á¤ë¡×
À©ºî´ü´Ö¤ÏÈ¾Ç¯¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ìー¤Î2¿§¤òÀ÷¤áÊ¬¤±¤Æ¿¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
À÷¿¥ ¶áÆ£Î¤Èþ¤µ¤ó¡ÊÊÆÂô»Ô¡Ë¡Ö¥·¥À¥ì¥¶¥¯¥é¤Î¤Ò¤Ã¤½¤ê¤Èºé¤¯ÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀã¤Îµ¨Àá¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¤¦¤¹¤°¥µ¥¯¥é¤¬ºé¤¯¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»å¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç1¤«·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»°Âç¸ÅÂåÉÛ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¤·¤Ê¿¥¡×¤ÎÂÓ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢²ñ°÷¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¹©·Ý¤Î²ñÅ¸¡×¤Ï¡¢10·î26Æü¤Þ¤Ç»³·Á»Ô¤ÎÊ¸æÆ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£