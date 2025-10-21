²¬»³Âç³Ø¤¬¹ñºÝÏ¢¹çÂç³Ø¤È¶¨ÄêÄù·ë¡¡¸¦µæ¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¶¯²½
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ï20Æü¡¢¹ñºÝÏ¢¹çÂç³Ø¤È¸¦µæ¤ä¶µ°éÌÌ¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¨Äê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢①¶µ¿¦°÷¡¦³ØÀ¸¤Î¸òÎ®¡¢②¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¡¢③¹Ö±é²ñ¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î³«ºÅ¡¢④³Ø½Ñ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î4¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤Ï¡Ö¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÏ¢Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÏ¢¹çÂç³Ø¤ÎÎëÌÚ°½¾åµéÉû³ØÄ¹¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æº£¸å¤â¹¹¤Ê¤ë¸òÎ®¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾Âç³Ø¤Ï2017Ç¯¤ËSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿²ñµÄ¤ò¶¦ºÅ¤·¤¿Â¾¡¢²¬»³Âç³Ø¤¬2022Ç¯¤«¤é¹ñÂçÏ¢¹çÂç³Ø¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£