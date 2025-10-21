「行く前と帰りでテンションの差がすごい！」ポメラニアンの表情に8.5万いいね「人間みたいw」【ママリ】

動物病院に行く前後、ポメラニアンの表情の差に8.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ポメラニアン ボス(@pome_boss0519)さんの投稿です。犬は人間と同じように感情豊かに見えることもありますよね。大好きなお散歩に行くときには、うれしそうな表情。しかし、行き先が苦手な動物病院だと悟ったときには、悲しそうな表情をすることも、あるのではないでしょうか。





愛犬のボス君と暮らす投稿者・ポメラニアン ボスさんは、動物病院に行く前後のボス君をカメラに収めました。2枚の写真のあまりの落差と、「動物病院あるある」のボス君の表情に思わず笑ってしまうはず。

©pome_boss0519

病院に



←行く前

©pome_boss0519

病院に



行った後→

動物病院へ行く前には、まるで「どこへ行くのかな？」とわくわくした様子で笑っているようにも見えるボス君。しかし、後のお写真では「ガックリ…」という効果音も聞こえてきそうなほどの落ち込みっぷりです。行く前の笑顔はなく、下を見ています。



この投稿には「落差がかわいすぎますね」「わかりやすい落ち込みっぷりですね😂」といったコメントが寄せられていました。薬をもらうために、ボス君は体重を測っただけなのだそうですが、この落ち込みっぷり。緊張して疲れてしまったのでしょうか。ボス君の表情の落差が愛らしい、素晴らしい投稿でした。ボス君、ゆっくり休んでね。

まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね

はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんの投稿です。愛猫と暮らしていると、かわいい表情や仕草をたくさん見せてくれて、つい何枚も写真を撮ってしまいますよね。中には何度も見返したくなるような、面白い写真や癒やしの写真が撮れることもあります。



はぎもぎむぎさんは、愛猫よもぎくんがキャットタワーでくつろいでいた姿を撮影。まるで悟りをひらいているかのような神々しい姿を、写真に収めることができました。

©kyokotsu_o

坊ちゃま、悟りを開くのかな。

よもぎくんの表情と座禅しているようなポーズが、まるで悟りを開く修行僧のよう。長い間、そこにジッと座っていたような貫禄さえあります。この投稿には「すでに悟られたように見えます」「お師匠様と呼んでもいいですか？」「尊い」など、猫好きの方々からのリプライが寄せられていました。



よもぎくんは気持ちよさそうに座っているだけかもしれません。しかし、猫好きとしてはいろいろ妄想したくなるほど、たまらなくかわいい写真ですよね。かわいい姿に、ほっこりと癒やされる写真でした。

飼い主のくしゃみでびっくり！目が点になる猫に20万いいね

ほたてくん(@hotanyan)さんが投稿した愛猫の写真。ペットのかわいい姿を見ると、疲れも吹き飛んでしまうくらい癒やされますよね。投稿者の愛猫・ほたてくんは、くしゃみを聞いてアニメのような表情を見せてくれました。

©hotanyan

©hotanyan

毎日変なくしゃみしてごめんね

目が点になるほど、驚いている様子のほたてくん。警戒しているような態勢から「何事？」という心の声が聞こえてきそうです。毎日くしゃみをする飼い主さんのことを、驚きながらも心配しているかもしれませんね。



この投稿には「あまりにもかわいくて、この顔の絵(プリント)のグッズがほしい」「ドン引きしとるお顔」「目が点すぎる」など、猫好きさんのリプライが多数寄せられていました。



花粉症の方は、くしゃみが止まらずつらい春。そんなつらさも少し和らぐ、ほたてくんのかわいいお写真でした。

