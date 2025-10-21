「家族でご飯」原日出子、たんぱく質多めの“手作り”夜ごはんを披露「とってもヘルシーでおいしそう」「ワインにあいそう」
俳優・原日出子（65）が20日、自身のインスタグラムを更新。「#お家ご飯 #家族でご飯」のハッシュタグを添え、「タンパク質多め 炭水化物無し」の“手作り”夜ごはんを披露した。
【写真】「とってもヘルシーでおいしそう」原日出子の“たんぱく質多め”の手作りごはん
メニューについて「北海道の秋鮭のソテー アボカドサラダ添え」「鴨鍋 お豆腐と鶏肉のつみれ入り」と紹介し、それぞれの写真をアップ。赤ワインとのペアリングを楽しんだそうで、「美味しいです」と感想をつづった。
コメント欄には「サイコー」「とってもヘルシーでおいしそうですね！」「タンパク質多めいいですね」「ワインにあいそう」「食べたい!!」「秋ですね〜」などの声が寄せられている。
【写真】「とってもヘルシーでおいしそう」原日出子の“たんぱく質多め”の手作りごはん
メニューについて「北海道の秋鮭のソテー アボカドサラダ添え」「鴨鍋 お豆腐と鶏肉のつみれ入り」と紹介し、それぞれの写真をアップ。赤ワインとのペアリングを楽しんだそうで、「美味しいです」と感想をつづった。
コメント欄には「サイコー」「とってもヘルシーでおいしそうですね！」「タンパク質多めいいですね」「ワインにあいそう」「食べたい!!」「秋ですね〜」などの声が寄せられている。