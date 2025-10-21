トップレースクイーン・名取くるみ、6月納車→愛車の日産“名スポーツカー”と“週刊誌グラビア”デビュー「ボディラインに注目してね」
『ミスFLASH2021』『日本レースクイーン大賞2022』を受賞し、第一線で活躍し続ける名取くるみが、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。同日、オフショットを自身のインスタグラムで公開した。
【写真あり】オープンカーのフロントガラスに”たわわ”載せ…名取くるみ、愛車との“週刊誌グラビア”デビューのオフショット
名取は、6月に自身のインスタグラムで、日産『フェアレディZ』（Z34／ロードスター）が納車されたことを報告。そしてこの日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、愛車とともに“週刊誌グラビア”デビューを飾った。
インスタグラムでは「週刊FLASH //本日発売です」「愛車と初の週刊誌デビューです」と報告しつつ、「カスタムもしてるので車のボディラインにもぜひ注目してね」と見どころをアピール。さらに「デジタル写真集も同時発売！」と告知し、「10/24（金）オンラインサイン会のご予約もお待ちしてます！」とアピール。複数枚のオフショットを公開して、抜群の水着姿で抜群のスタイルを見せた。
この投稿に「購入しました」「傘差してもらってる側なの新鮮」「週刊誌デビュー、おめでとうございます くるみさん、とっても可愛いです」などの声が寄せられている。
なお同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花らが登場する。
